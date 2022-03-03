Пока неизвестно, что именно взорвалось. Также не сообщали, есть ли пострадавшие в результате инцидента на рынке "Барабашово".

Заметьте Остались руины: как выглядит центр Харькова после бомбардировок

Взрывы продолжают раздаваться

Сперва на записи видно большой огненный столб, после чего поднялось облако черного дыма. Кроме этого, со стороны "Барабашово" продолжили доноситься многочисленные звуки взрывов.

Взрыв и огненный столб на "Барабашово": смотрите видео

Ожесточенные бои за Харьков ведутся в течение нескольких дней. Однако наши защитники дают достойный отпор оккупантам, поэтому враг прибегает к крайне циничным действиям. Кремлевская орда обстреливает жилые кварталы артиллерией и бомбит истребителями.

Российские пропагандисты говорят, что цель так называемой "спецоперации" Путина – разрушение объектов военной инфраструктуры. Однако все сводится лишь к разрушению домов жителей городов и убийству невинных людей.

Взрывы в районе "Барабашово": смотрите видео

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