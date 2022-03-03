Наразі невідомо, що саме вибухнуло. Також поки не повідомляли, чи є постраждалі внаслідок цього.

Зауважте Лишились руїни: як виглядає центр Харкова після бомбардувань

Спершу на записі було великий вогняний стовп, а потім піднялася хмара чорного диму. Крім цього, звідти продовжили долинати численні звуки вибухів.

Запеклі бої за Харків ведуться впродовж кількох днів. Проте наші захисники дають гідну відсіч окупантам, тому вони вдаються до вкрай цинічних дій. Кремлівська орда обстрілює житлові квартали артилерією та бомбардує винищувачами.

Російські пропагандисти говорять, що мета так званої "операції" Путіна – руйнування об'єктів військової інфраструктури. Проте все зводиться лише до руйнування домівок жителів міст і вбивства невинних людей.

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Текст допису з телеграму Pravda Gerashchenko:

Вибухи на ринку "Барабашова", Харків.