Вчера вечером две крылатые ракеты попали по одному из штабов территориальной обороны.

Важно: Россия продолжает совершать военные преступления против мирных жителей Харьковщины

В сети появились видео, на которых видно, что от центра города остались руины, ведь враг уничтожил уже немало инфраструктуры Харькова.

Напомним, 2 марта ракетные удары по центру Харькова возобновились на улице Мироносицкой. В результате вспыхнули здания областного управления СБУ и Нацполиции, через дорогу – корпус социологического факультета ХНУ им. Каразина. По предварительной информации, четыре человека погибли, девять – получили травмы.

Всего на Харьковщине из-за обстрелов погибли уже 34 человека, почти 300 раненых. Но Россия продолжает совершать свои военные преступления против мирных жителей Харьковщины.

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