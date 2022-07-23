Слід зауважити, що там, як і у всій Україні, була оголошена повітряна тривога. Також повідомляли про вибухи у своєму місті жителі Миколаєва.

Над Кропивницьким здіймається дим

Повідомлення про вибухи в Кропивницькому з'явилися приблизно о 5 ранку. Також жителі міста оприлюднили в мережі фото стовпа диму, який здіймається над однією з частин обласного центру. Наразі офіційні представники вдали ніяк не коментували це.

Друга за ніч тривога в Кіровоградські області почалася о 04:36. Згодом також "почервоніла" на карті тривог і решта областей. Винятками були лише Херсонщина та Автономна Республіка Крим. Це зумовлено тим, що ці частини України тимчасово захоплені ворогом.

Важливо! Якщо ви бачите наслідки влучань ракет чи снарядів – не фотографуйте і не знімайте їх на відео. Такі матеріали можуть допомогти ворогу корегувати удар. Тому це загрожує життю цивільних, рятувальників і наших захисників.