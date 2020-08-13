Раздели и поставили в "стакан" – белорусский адвокат об отношении к его клиенту в СИЗО
В Гомеле 29 июля задержали российского политтехнолога родом из Беларуси Виталия Шклярова. Причина – он якобы сотрудничал с политической оппозицией в стране. Его защитник Антон Гашинский заявляет, что Шклярова содержат в следственном изоляторе в нечеловеческих условиях.
Шклярову в СИЗО не обеспечили даже базовых потребностей, рассказал адвокат Антон Гашинский, в интервью "Новой газете".
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Нечеловеческие условия в СИЗО: что рассказывает адвокат
В СИЗО нет горячей воды, помыться можно один раз в неделю, каждую среду. Шампунь передавать запрещено. У Виталия нет своего полотенца, его ему запрещают иметь,
– рассказал защитник.
Кроме того, его клиенту не разрешают "что-то кому-либо писать". Читать можно только то, что в библиотеке СИЗО: там три книги, две из которых – Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Беларуси.
Адвокат добавил, что Шклярова допрашивают "какие-то люди" без присутствия защитника. О чем именно, политологу рассказывать запретили. Не разрешают рассказывать и о сокамерниках.
Вечером там включают телевизор, а на улице начинает играть музыка советских времен, которая звучит всю ночь под лай собак.
"Как следствие, от этого напряжения Шкляров фактически не спит, у него постоянно болит голова. В таком водовороте он находится круглосуточно. Это может сломать, поверьте, любого", – убеждает адвокат.
Защитник считает, что на политтехнолога оказывают психологическое давление.
Что случилось после встречи задержанного с защитником
Мы с ним встречались, после встречи его завели в отдельную комнату, где раздели догола, с пылом обыскали и после этого поставили в "стакан",
– заявил Гашинский.
По его словам, "стакан" – это комната метр на метр без сидячего места. Там его подзащитный пробыл шесть часов стоя: без питья, без еды, без возможности присесть или прилечь.
За что именно задержали Шклярова
Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Гомеле, откуда он родом, 29 июля. Белорусские спецслужбы заявляют, что мужчина мобилизовал протестный электорат вокруг блогера Сергея Тихановского (он также находится в СИЗО).
7 августа адвокат Шклярова сообщил, что его клиенту предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса Беларуси — организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Сам Шкляров отрицает свое сотрудничество с Тихановским и считает дело против него политически мотивированным.
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Соответствуют ли слова Гашинского и Шклярова действительности
- Об условиях в СИЗО известно с их слов. Однако есть и косвенные доказательства жесткого обращения с задержанными.
- В частности телеграм "Наша Нива" опубликовал двухминутную аудиозапись, сделанную, по информации издания, рядом со следственным изолятором на улице Окрестина в Минске. На нем слышны крики и стоны людей.
- Белорусский "Евросовет" также обнародовал короткое видео, сделанное возле того же СИЗО. На нем тоже слышны крики, раздающиеся из здания.
Беларусь протестует: что надо знать
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа люди начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о двух погибших, по меньшей мере 200 человек пострадали. Кроме того, примерно 7 тысяч человек задержали.