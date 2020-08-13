У Гомелі 29 липня затримали російського політтехнолога родом з Білорусі Віталія Шклярова. Причина – він нібито співпрацював із політичною опозицією в країні. Його захисник Антон Гашинський заявляє, що Шклярова утримують у слідчому ізоляторі в нелюдських умовах.

Шклярову в СІЗО не забезпечили навіть базових потреб, розповів адвокат Антон Гашинський, в інтерв’ю "Новой газете".

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Нелюдські умови у СІЗО: що розповідає адвокат

У СІЗО немає гарячої води, помитися можна один раз на тиждень, щосереди. Шампунь передавати заборонено. У Віталія немає свого рушника, його йому забороняють мати,

– розповів захисник.

Крім того, його клієнту не дозволяють "щось будь-кому писати". Читати можна тільки те, що у бібліотеці СІЗО: там три книги – Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси Білорусі.

Адвокат додав, що Шклярова допитують "якісь люди" без присутності захисника. Про що саме, політологу розповідати заборонили. Не дозволяють розповідати і про співкамерників.

Ввечері там вмикають телевізор, а на вулиці починає грати музика радянських часів, яка звучить усю ніч під гавкіт собак.

"Як наслідок, від цієї напруги Шкляров фактично не спить, у нього постійно болить голова. У такому вирі він перебуває цілодобово. Це може зламати, повірте, будь-кого", – переконує адвокат.

Захисник вважає, що на політтехнолога чинять психологічний тиск.

Що трапилося після зустрічі затриманого із захисником

Ми з ним зустрічалися, після зустрічі його завели в окрему кімнату, де роздягли догола, із запалом обшукали й після цього поставили в "стакан",

– заявив Гашинський.

За його словами, "стакан" – це кімната метр на метр без сидячого місця. Там його підзахисний пробув шість годин стоячи: без пиття, без їжі, без можливості присісти чи прилягти.

За що саме затримали Шклярова

Політтехнолога Віталія Шклярова затримали в Гомелі, звідки він родом, 29 липня. Білоруські спецслужби заявляють, що чоловік мобілізував протестний електорат навколо блогера Сергія Тихановського (він також перебуває в СІЗО).

7 серпня адвокат Шклярова повідомив, що його клієнту пред’явили обвинувачення за статтею Кримінального кодексу Білорусі — організація чи підготовка дій, що грубо порушують суспільний порядок.

Сам Шкляров заперечує свою співпрацю з Тихановським і вважає справу проти нього політично вмотивованим.

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Чи відповідають слова Гашинського і Шклярова дійсності

Про умови у СІЗО відомо з їхніх слів. Однак є й непрямі докази жорсткого поводження із затриманими.

Зокрема телеграм "Наша Нива" оприлюднив двохвилинний аудіозапис, зроблений, за інформацією видання, поряд зі слідчим ізолятором на вулиці Окрестіна в Мінську. На ньому чути крики й стогони людей.

Білоруське "Еврорадио" також оприлюднило коротке відео, зроблене поблизу того ж СІЗО. На ньому теж чутні крики, що лунають із його будівлі.

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