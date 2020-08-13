Роздягли й поставили в "стакан", – білоруський адвокат про ставлення до його клієнта у СІЗО
У Гомелі 29 липня затримали російського політтехнолога родом з Білорусі Віталія Шклярова. Причина – він нібито співпрацював із політичною опозицією в країні. Його захисник Антон Гашинський заявляє, що Шклярова утримують у слідчому ізоляторі в нелюдських умовах.
Шклярову в СІЗО не забезпечили навіть базових потреб, розповів адвокат Антон Гашинський, в інтерв’ю "Новой газете".
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Нелюдські умови у СІЗО: що розповідає адвокат
У СІЗО немає гарячої води, помитися можна один раз на тиждень, щосереди. Шампунь передавати заборонено. У Віталія немає свого рушника, його йому забороняють мати,
– розповів захисник.
Крім того, його клієнту не дозволяють "щось будь-кому писати". Читати можна тільки те, що у бібліотеці СІЗО: там три книги – Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси Білорусі.
Адвокат додав, що Шклярова допитують "якісь люди" без присутності захисника. Про що саме, політологу розповідати заборонили. Не дозволяють розповідати і про співкамерників.
Ввечері там вмикають телевізор, а на вулиці починає грати музика радянських часів, яка звучить усю ніч під гавкіт собак.
"Як наслідок, від цієї напруги Шкляров фактично не спить, у нього постійно болить голова. У такому вирі він перебуває цілодобово. Це може зламати, повірте, будь-кого", – переконує адвокат.
Захисник вважає, що на політтехнолога чинять психологічний тиск.
Що трапилося після зустрічі затриманого із захисником
Ми з ним зустрічалися, після зустрічі його завели в окрему кімнату, де роздягли догола, із запалом обшукали й після цього поставили в "стакан",
– заявив Гашинський.
За його словами, "стакан" – це кімната метр на метр без сидячого місця. Там його підзахисний пробув шість годин стоячи: без пиття, без їжі, без можливості присісти чи прилягти.
За що саме затримали Шклярова
Політтехнолога Віталія Шклярова затримали в Гомелі, звідки він родом, 29 липня. Білоруські спецслужби заявляють, що чоловік мобілізував протестний електорат навколо блогера Сергія Тихановського (він також перебуває в СІЗО).
7 серпня адвокат Шклярова повідомив, що його клієнту пред’явили обвинувачення за статтею Кримінального кодексу Білорусі — організація чи підготовка дій, що грубо порушують суспільний порядок.
Сам Шкляров заперечує свою співпрацю з Тихановським і вважає справу проти нього політично вмотивованим.
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Чи відповідають слова Гашинського і Шклярова дійсності
- Про умови у СІЗО відомо з їхніх слів. Однак є й непрямі докази жорсткого поводження із затриманими.
- Зокрема телеграм "Наша Нива" оприлюднив двохвилинний аудіозапис, зроблений, за інформацією видання, поряд зі слідчим ізолятором на вулиці Окрестіна в Мінську. На ньому чути крики й стогони людей.
- Білоруське "Еврорадио" також оприлюднило коротке відео, зроблене поблизу того ж СІЗО. На ньому теж чутні крики, що лунають із його будівлі.
Білорусь протестує: що треба знати
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня люди почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про двох загиблих, щонайменше 200 людей постраждали. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.