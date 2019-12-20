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      Разделил и подчинился другому патриархату, – Филарет обвинил Епифания в расколе церкви

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      Филарет / 24 канал

      Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний "живет во лжи" и "действует несправедливо". А Томос – "способствует наращиванию внешней зависимости украинской церкви".

      По крайней мере, так считает патриарх Филарет и об этом он рассказал в интервью "Фактам". Так, о полугодовом споре с Епифанием священнослужитель высказался однозначно.

      Что говорят в ПЦУ: Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

      Виноват митрополит Епифаний. Потому что он подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь – в частности, Киевский патриархат. Тот, кто разделил, тот и виноват. Кто подчинился другому патриарху, тот и виноват в разделении,
      – отметил Филарет.

      Отвечая на упреки о якобы "служении Москве", Филарет сказал, что Москва провозгласила анафему ему, а не митрополиту Епифанию.

      "Это неправда (его служение целям Москвы – 24 канал). Я служу украинской церкви, украинскому государству, украинскому народу. С самого начала. И не изменяю. И Москва анафему провозгласила мне, а не Епифанию", – уточнил патриарх.

      Кроме того, Филарет заявил, что глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний "живет неправдой". Он вроде бы исключает из семинарий студентов, которые общаются с Филаретом и запрещает архиереям разговаривать с ним.

      Не хочу раскрывать все его тайны. Но жил во лжи, живет во лжи, действует несправедливо (Епифаний – 24 канал). Например, публично заявляет о почете мне. А действует как? Велел забрать у меня иподьяконов. Запретил архиереям общаться со мной. Студентов, которые со мной общаются, исключают из семинарии. Заблокировал сайт УПЦ КП. Сейчас незаконно переоформил патриаршую резиденцию,
      – пожаловался Филарет.

      Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ:

      • Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что вновь созданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом.
      • А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этого собрания также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.
      • После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".
      • Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.
      • Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право на пожизненное проживание в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.


      Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Конфликт в ПЦУ Епифаний Томос Православная церковь Украины Филарет
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