Разделил и подчинился другому патриархату, – Филарет обвинил Епифания в расколе церкви

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний "живет во лжи" и "действует несправедливо". А Томос – "способствует наращиванию внешней зависимости украинской церкви".

По крайней мере, так считает патриарх Филарет и об этом он рассказал в интервью "Фактам". Так, о полугодовом споре с Епифанием священнослужитель высказался однозначно.

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Виноват митрополит Епифаний. Потому что он подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь – в частности, Киевский патриархат. Тот, кто разделил, тот и виноват. Кто подчинился другому патриарху, тот и виноват в разделении,

– отметил Филарет.

Отвечая на упреки о якобы "служении Москве", Филарет сказал, что Москва провозгласила анафему ему, а не митрополиту Епифанию.

"Это неправда (его служение целям Москвы – 24 канал). Я служу украинской церкви, украинскому государству, украинскому народу. С самого начала. И не изменяю. И Москва анафему провозгласила мне, а не Епифанию", – уточнил патриарх.

Кроме того, Филарет заявил, что глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний "живет неправдой". Он вроде бы исключает из семинарий студентов, которые общаются с Филаретом и запрещает архиереям разговаривать с ним.

Не хочу раскрывать все его тайны. Но жил во лжи, живет во лжи, действует несправедливо (Епифаний – 24 канал). Например, публично заявляет о почете мне. А действует как? Велел забрать у меня иподьяконов. Запретил архиереям общаться со мной. Студентов, которые со мной общаются, исключают из семинарии. Заблокировал сайт УПЦ КП. Сейчас незаконно переоформил патриаршую резиденцию,

– пожаловался Филарет.

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ:

Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что вновь созданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом.

А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этого собрания также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право на пожизненное проживание в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.



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