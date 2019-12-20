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      Розділив і підпорядкувався іншому патріархату, – Філарет звинуватив Епіфанія у розколі церкви

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      Філарет / 24 канал

      Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній "живе у неправді" та "діє несправедливо". А Томос – "сприяє нарощуванню зовнішньої залежності української церкви".

      Принаймні, так вважає патріарх Філарет і про це він розповів в інтерв’ю "Фактам". Так, про понад піврічну суперечку з Епіфанієм священнослужитель висловився однозначно.

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      Винуватий митрополит Епіфаній. Тому що він підпорядкувався Константинопольському патріарху, розділивши єдину велику церкву — зокрема, Київський патріархат. То той, хто розділив, той і винуватий. Хто підпорядкувався іншому патріарху, той і винуватий у розділенні,
      – наголосив Філарет.

      Відповідаючи на закиди про нібито "служіння Москві", Філарет сказав, що Москва проголосила анафему йому, а не митрополиту Епіфанію.

      "Це неправда (його служіння цілям Москви – 24 канал). Я служу українській церкві, українській державі, українському народу. З самого початку. І не зраджую. І Москва анафему проголосила мені, а не Епіфанію", – уточнив патріарх.

      Окрім того, Філарет заявив, що глава Православної церкви України митрополит Епіфаній "живе неправдою". Він начебто виключає із семінарій студентів, які спілкуються з Філаретом і забороняє архієреям розмовляти з ним.

      Не хочу розкривати всі його таємниці. Але жив у неправді, живе у неправді, діє несправедливо (Епіфаній – 24 канал). Наприклад, публічно заявляє про шану мені. А діє як? Звелів забрати від мене іподияконів. Заборонив архієреям спілкуватися зі мною. Студентів, які зі мною спілкуються, виключають із семінарії. Заблокував сайт УПЦ КП. Зараз незаконно переоформив Патріаршу резиденцію,
      – поскаржився Філарет.

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ:

      • Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.
      • А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.
      • Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".
      • Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.
      • Окрім того, Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.


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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Філарет Православна церква України Томос Епіфаній Конфлікт у ПЦУ
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