Раздвоение личности: как Зеленский копирует Голобородько из сериала "Слуга народа"

Кого же выбрали украинцы: Зеленского или Голобородько? Сериал "Слуга народа" стал настоящим феноменом этой предвыборной кампании. Сколько в новоизбранном президенте от персонажа, которого он сыграл и готов ли Зеленский виртуальность воплотить в реальность.

Штаб Зеленского строит образ кандидата на основе героя сериала "Слуга народа". Настоящий Зеленский-кандидат во многом подражает своему герою на словах и в поведении.

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Вместе с политическим психологом журналисты сравнили реального Зеленского и вымышленного Голобородько. Но им постоянно приходилось уточнять о ком речь, ведь граница между сериалом и реальностью намеренно стерта.

В кино Зеленский демонстрирует образ президента, который нравится большинству и несет бремя ответственности. Это все просто шоу, но смотрите как все ярко и красиво,

– рассказал заведующий лабораторией психологии масс Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский.

В сериале президент не приходит на дебаты, а передает видеообращение в записи. В реальности он не посещает первое ток-шоу со своим участием, зато включается по скайпу. Текст предвыборной программы настоящего кандидата в президенты также иногда повторяет реплики президента из сериала.



Владимир Зеленский

Реальное и вымышленное настолько смешалось в предвыборной кампании Зеленского, что вывело его в лидеры гонки. Его киноперсонаж обещает решить проблемы, которые в настоящей внеэкранной жизни действительно беспокоят украинцев.

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Убрать с дорог кортежи и охрану чиновников, выставить государственные органы на окраину, чтобы в центре не было пробок. И даже осуществить сокровенную мечту миллионов – радикально очистить неэффективную и коррумпированную Верховную Раду

Сами избиратели признают, в сериале показано многое из того, о чем они мечтают на кухнях. И воплотить в жизнь такое сложно, или вообще невозможно.

Хотелось бы эту идеальную картинку мира, как в сериале "Слуга народа", но этого, наверное, не бывает,

– комментирует киевлянка Валерия.

Вся эта игра на настроениях и желаниях избирателей сыграла не только на руку Зеленскому – она ​​сработала четко против действующей власти.

Если бы наша общественно-политическая жизнь была другой, был другой имидж власти, этот фильм могли бы вообще не заметить,

– объясняет Вадим Васютинский.

Настоящему Зеленскому придется отвечать на запрос общества и выполнять обещания его киногероя.