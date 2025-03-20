Такое мнение 24 Каналу высказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, отметив, что российский диктатор манипулирует США и не показывает свою окончательную позицию по войне. Очевидно, что Кремль пытается тянуть время.

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Путин играет в опасную игру

Председатель правления Института мировой политики отметил, что пока не понятно, о чем будут говорить на переговорах в Саудовской Аравии представители США и России. Ведь российский диктатор пока не демонстрирует никакого стремления к уступкам.

Путин продолжает играть опасную игру, которую он играет 3 года, подкручивая определенные механизмы. Сейчас его главный механизм – Трамп,

– подчеркнул он.

Российский диктатор психологически манипулирует президентом США, а также играет на его неосведомленности относительно некоторых аспектов российско-украинской войны. Путин выигрывает в администрации Вашингтона на тактическом уровне – не дает четкого ответа на предложения.

Заметьте! Украина согласилась на идею полного прекращения огня на 30 дней. Путин же продолжает настаивать на "недоговороспособности" Киева, поэтому обозначил для Трампа "ряд существенных моментов" относительно этой инициативы. Зато он согласился на идею о перерыве на удары только по энергетике.

Шлинчак добавил, что все эти действия российского диктатора свидетельствуют о его цели – тянуть время до последнего. Говорится о переговорах по завершению войны.

Более того, Путин не хочет, чтобы Трамп в течение 100 дней своего президентства показал своим избирателям результат работы во внешней политике.

К слову, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий высказал мнение о том, что сейчас Трамп должен нажать на Кремль и дать понять Путину, что он не будет играть в его игры. В противном случае президент США будет слабым в глазах всего мира и американцев.