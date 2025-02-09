Такое мнение 24 Каналу высказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем, отметив, что теперь президент США выбрал метод запугивания Путина, в частности, благодаря возможному экономическому давлению. В то же время страна-агрессор неуклюже ответила на такие заявления, манипулируя прошлым жены Трампа Мелании Трамп.

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Трамп унизил Путина

По словам полковника британской армии, обращением к Путину Трамп унизил российского диктатора. Экономика стала движущей силой тактики запугивания, которую использует президент США.

Дискуссия с командой Трампа пошла не так, как хотел Путин, или так, как хотел Трамп. Поэтому он снова угрожает ему,

– подчеркнул он.

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором, где они обсудили окончание войны, после чего пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слова президента США.

Интересно! Российский правозащитник Марк Фейгин сообщил, что заявления Пескова подтверждают, что Москва отказалась от предыдущих предложений из Вашингтона по завершению войны.

По мнению Ингрэм, администрация Трампа или он сам имели такой разговор и контакты с Россией еще до инаугурации президента США. Поскольку разговор не оказался успешным для Путина, российские СМИ выставили обнаженные фотографии Мелании Трамп.

Это типичный метод российских спецслужб, которые пытаются кому-то угрожать. Однако теперь Трамп занял пост президента и вернулся с реальными экономическими угрозами, новой уверенностью. Посмотрим, как Путин попытается с ними справиться,

– отметил полковник британской армии.