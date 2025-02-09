Таку думку 24 Каналу висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем, зауваживши, що тепер президент США обрав метод залякування Путіна, зокрема, завдяки можливому економічному тиску. Водночас країна-агресорка незграбно відповіла на такі заяви, маніпулюючи минулим дружини Трампа Меланії Трамп.

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Трамп принизив Путіна

За словами полковника британської армії, зверненням до Путіна Трамп принизив російського диктатора. Економіка стала рушійною силою тактики залякування, яку використовує президент США.

Дискусія з командою Трампа пішла не так, як хотів Путін, або так, як хотів Трамп. Тому він знову погрожує йому,

– наголосив він.

Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором, де вони обговорили закінчення війни, після чого прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заперечив слова президента США.

Цікаво! Російський правозахисник Марк Фейгін повідомив, що заяви Пєскова підтверджують, що Москва відмовилась від попередніх пропозицій з Вашингтона щодо завершення війни.

На думку Інґрем, адміністрація Трампа або він сам мали таку розмову та контакти з Росією ще до інавгурації президента США. Оскільки розмова не виявилась успішною для Путіна, російські ЗМІ виставили оголені фотографії Меланії Трамп.

Це типовий метод російських спецслужб, які намагаються комусь погрожувати. Однак тепер Трамп обійняв посаду президента та повернувся з реальними економічними загрозами, новою впевненістю. Подивимось, як Путін спробує з ними впоратись,

– зазначив полковник британської армії.