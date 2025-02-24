Президента Польши Анджея Дуду раскритиковала правящая коалиция из-за его встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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В чем причина

Значительная часть политиков предположили, что лидер США пренебрег своего польского коллегу.

Встреча состоялась в кулуарах Конференции консервативного политического действия (CPAC) вблизи Вашингтона. Разговор длился всего 10 минут и коснулся военного присутствия США в Польше и прекращения войны в Украине.

Марчин Босацкий, депутат от "Гражданской платформы" и член парламентского комитета по иностранным делам, осудил непрофессионализм во встрече. Дуда ожидал самого разговора дольше, чем он длился.

Он считает, что польский президент не представил позицию Польши ни на конференции CPAC, ни во время разговора с Трампом. В то же время он указал на то, что Виктор Орбан тем временем "воспользовался возможностью представить свои собственные – пророссийские и антиевропейские – взгляды".

Йоанна Шойринг-Вельгус, депутат Европарламента от партии "Новые левые", отметила, что хотя короткая встреча может быть воспринята как "пощечина", любая подобная встреча является ценной в нынешней ситуации.

Премьер-министр Дональд Туск также заявил, что к этому нужно относиться серьезно, ведь ситуация с безопасностью в мире также набирает обороты.

Государственный секретарь канцелярии президента Анджей Дера заявил, что не считаю короткий разговор проявлением неуважения.