Разговор глухого с немым, – Лавров по-хамски рассказал о переговорах с Британией

В Москве состоялась встреча глав иностранных ведомств России и Великобритании. Сергей Лавров сравнил ее с "разговором глухого с немым".

Лавров после переговоров с начальником Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс остался не очень доволен. На брифинге после них он жаловался на якобы непонимание, сообщает 24 канал.

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Лавров о результатах встречи с Трасс

Разговор немого с глухим у нас получается. Как будто слушаем, но не слышим,

– заявил российский министр.

Он сравнил общение с британской коллегой с информацией о том, что Россия ждет, когда замерзнет почва, чтобы танкам было лучше идти на украинскую землю.

Лавров пожаловался, что все его "аргументы" британская министр не воспринимала. Он считает, что все либо из-за полного непонимания ситуации, либо игнорирования.

"Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, поучения – это путь в никуда", – добавил глава МИД России. Он считает, что многие представители Запада "увлеклись" формой своей публичной деятельности. Он подчеркнул, что не может назвать это дипломатией.

В итоге Лавров отметил, что не может сказать, что с Британией в вопросе Украины появились какие-то "точки соприкосновения". Но выразил "надежду", что британцы теперь лучше будут понимать позицию России.

Визит Трасс в Москву: что известно

Лиз Трасс находится с визитом в Москве. Это первая поездка главы МИД Великобритании в Россию за более чем 4 года.

Перед визитом Трасс сказала, что Россия не должна сомневаться в силе ответа Британии. Она отметила, что Лондон неоднократно говорил, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным убыткам. В то же время Трассс отметила, что Москва имеет выбор, так как может пойти дипломатическим путем.

Трасс также заверила, что на днях подпишет документ о "наиболее жестких санкциях" против России и передаст его в британский парламент.

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