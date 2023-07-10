Третий президент Украины Виктор Ющенко предложил Владимиру Путину извиниться за преступления, которые Россия совершила против нашего государства. Разговор с российским тираном состоялся во время визита украинского политика в Москву.
Читайте также Вы не "освободители", вы – чума и палачи, – Ющенко обратился к россиянам
Как отреагировал российский тиран
По словам бывшего президента Украины, Путин выдержал паузу.
После небольшой паузы…он (Путин – 24 Канал) дает ответ: "Виктор Андреевич, вы предлагаете, чтобы я просил прощения у украинского народа за царское правительство?"
– процитировал Ющенко президента страны-агрессорки.
Политик признался, что был в шоке от такой реакции. Он подчеркнул, что для него российское правительство не делится на царское, имперское, белое или красное.
Свои ощущения от того разговора Ющенко сравнил с наказанием игроков футбольными арбитрами. Бывший глава государства привел аналогию с желтой карточкой.
У меня было такое ощущение, что это как желтая карточка в футболе. Это не красная, которая рвет отношения, но вместе с тем будьте внимательны,
– объяснил он
Что говорят о российском диктаторе эксперты
- Бывший руководитель криминальной разведки Валерий Кур в комментарии 24 Каналу отметил, что Путин построил свой режим на блефе. По его словам, президент России не может предложить Украине и Западу ничего, кроме шантажа.
- А депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин указал на нежелание Путина видеть четкие сигналы от Запада. Общественный и политический деятель из США заявил, что русский диктатор стер свой авторитет до нуля, а его угрозы никем серьезно не воспринимаются.