Третий президент Украины Виктор Ющенко предложил Владимиру Путину извиниться за преступления, которые Россия совершила против нашего государства. Разговор с российским тираном состоялся во время визита украинского политика в Москву.

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Как отреагировал российский тиран

По словам бывшего президента Украины, Путин выдержал паузу.

После небольшой паузы…он (Путин – 24 Канал) дает ответ: "Виктор Андреевич, вы предлагаете, чтобы я просил прощения у украинского народа за царское правительство?"

– процитировал Ющенко президента страны-агрессорки.

Политик признался, что был в шоке от такой реакции. Он подчеркнул, что для него российское правительство не делится на царское, имперское, белое или красное.

Свои ощущения от того разговора Ющенко сравнил с наказанием игроков футбольными арбитрами. Бывший глава государства привел аналогию с желтой карточкой.

У меня было такое ощущение, что это как желтая карточка в футболе. Это не красная, которая рвет отношения, но вместе с тем будьте внимательны,

– объяснил он

К слову, Ющенко отметил, что Путин во время общения с ним никогда ему не говорил "нет". Вместо прямого отказа диктатор делал короткие или длинные паузы.

Что говорят о российском диктаторе эксперты