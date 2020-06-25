Скандальный разговор Александра Корниенко и Давида Арахамии подорвал авторитет Владимира Зеленского, так как президента в разговоре тоже вспомнили. Теперь гарант должен ввести так называемые санкции в отношении Корниенко.

Такое мнение высказали эксперты Тарас Загородний и Тарас Семенюк в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале.

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"Думаю, какие-то санкции против господина Корниенко будут. Не исключаю, что он может быть отстранен", – сказал эксперт Загородний.

Он объяснил, что это стоит сделать хотя бы для того, чтобы все остальные нардепы поняли, что так о президенте говорить нельзя.

Это подрыв авторитета. Если нет санкций в отношении этого мужчины – это значит, что всем теперь можно (так говорить – 24 канал) публично или нет,

– объяснил Загородний.

По словам эксперта, любая система управления держится на авторитете руководителя. Именно поэтому пародировать или манипулировать им недопустимо в любой организации.

"В политике есть такое правило – не переходить на личности. Президент – глава государства. В нашей полуфеодальной стране президент должен быть рулем. Если он позволяет такое подчиненному и не реагирует – это значит, что все начнет осыпаться везде", - подытожил Загородний.

Эта ситуация затрагивает семью президента, – политолог

В то же время политолог Тарас Семенюк подчеркнул, что скандальная беседа "слуг народа" также может повлиять и на отношения в семье Владимира Зеленского. По его мнению, первая леди тоже может отреагировать на эту ситуацию негативно, так как скандал коснулся семейной территории, куда никто не имеет права заходить.

"Санкции в отношении Корниенко должны быть, и он сам должен понимать, что оправдываться не стоит. Политики высокой культуры не ждут, когда их заставят. Они должны сами реагировать. Оценивать свои поступки и отходить, потому что политика этого не прощает", – сказал Семенюк.

Скандальный разговор "слуг народа": видео

Разговор Корниенко и Арахамии:

Корниенко: Аллахвердиева – вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх**рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет.

Арахамия: Да?

Корниенко: Конечно. Она такая, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он там, бл*, ох**еет, подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба так баба – да".