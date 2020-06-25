Скандальна розмова Олександра Корнієнка та Давида Арахамії підірвала авторитет Володимира Зеленського, адже президента у розмові теж згадали. Тепер гарант повинен запровадити так звані санкції щодо Корнієнка.

Таку думку висловили експерти Тарас Загородній та Тарас Семенюк в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі.

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"Думаю, якісь санкції проти пана Корнієнка будуть. Не виключаю, що він може бути відсторонений", – сказав експерт Загородній.

Він пояснив, що це варто зробити хоча б для того, щоб всі інші нардепи зрозуміли, що так про президента розмовляти не можна.

Це підрив авторитету. Якщо немає санкцій щодо цього чоловіка – це означає, що всім тепер можна (так говорити – 24 канал) публічно чи ні,

– пояснив Загородній.

За словами експерта, будь-яка система управління тримається на авторитеті керівника. Саме тому пародіювати чи маніпулювати ним неприпустимо у будь-якій організації.

"У політиці є таке правило – не переходити на особистості. Президент – голова держави. В нашій напів феодальній країні президент повинен бути кермом. Якщо він дозволяє таке підлеглому і не реагує – це означає, що все почне осипатися скрізь", – підсумував Загородній.

Ця ситуація зачіпає сім'ю президента, – політолог

Водночас політолог Тарас Семенюк наголосив, що скандальна розмова "слуг народу" також може вплинути і на стосунки у сім'ї Володимира Зеленського. На його думку, перша леді теж може відреагувати на цю ситуацію негативно, адже скандал торкнувся сімейної території, куди ніхто не має права заходити.

"Санкції щодо Корнієнка мали б бути і він сам мав би розуміти, що виправдовуватися не варто. Політики високої культури не очікують, коли їх змусять. Вони мають самі реагувати. Оцінювати свої вчинки і відходити, адже політика цього не пробачає", – сказав Семенюк.

Скандальна розмова "слуг народу": відео

Розмова Корнієнка і Арахамії:

Корнієнко: Аллахвердієва – взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отх**рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє.

Арахамія: Так?

Корнієнко: Звісно. Вона така, енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він там, бл*, ох**є, підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба – так, баба – так".