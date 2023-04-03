Интересно, что такого мнения придерживаются 90% российских элит. Именно поэтому этот разговор получил столь громкий резонанс. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала сказал российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.

Достойно внимания Российские элиты полагают, что все поняли, но это не так

Кто мог "слить" запись

Вопрос в том, кто именно "слил" запись. Скорее всего, считает оппозиционер, это был Ахмедов, пытающийся избежать применяемых против него санкций.

"Они все думают, что делать, как спрятаться. Хотят показать, что они не вместе с Владимиром Путиным", – отмечает Пономарев.

Но представители элит пока не знают, с кем договариваться. Для них унизительно, говорит экс-депутат, что нужно договариваться с Украиной. Они пытаются договориться со США, Великобританией и другими игроками, но не получат решения.

"Сейчас сопротивлением Путину руководит именно Украина. Нужно еще некоторое время, что бы это осознание до них дошло", – подытожил бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.

Пономарев о "сливе" разговора Пригожина и Ахмедова: смотрите видео

Что известно о разговоре