Цікаво, що такої думки дотримуються 90% російських еліт. Саме тому ця розмова отримала такий гучний резонанс. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Варте уваги Російські еліти думають, що все зрозуміли, але це не так

Хто міг "злити" запис

Питання в тому, хто саме "злив" запис. Найімовірніше, вважає опозиціонер, це був Ахмедов, який намагається уникнути санкцій, що застосовані проти нього.

"Вони усі думають, що робити, як сховатися. Хочуть показати, що вони не разом з Владіміром Путіним", – відзначає Пономарьов.

Але представники еліт поки не знають, з ким домовлятися. Для них принизливо, каже ексдепутат, що треба домовлятися Україною. Вони намагаються домовитися зі США, Великою Британією та іншими гравцями, та не отримають рішення.

"Зараз опором Путіну керує саме Україна. Потрібен ще деякий час, аби це усвідомлення до них дійшло", – підсумував колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Пономарьов про "злив" розмови Пригожина та Ахмедова: дивіться відео

Що відомо про розмову