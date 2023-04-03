Головний спонсор війни захотів дізнатися, що там у Росії

Так, існують. Найкраще надають ці підтвердження самі росіяни. Розмову двох із них ми просто зараз послухаємо і з'ясуємо, чому Росії не має існувати та що згодом з'явиться на її місці.

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Отож, головною сенсацією цих днів стала опублікована телефонна розмова між путінським пропагандистом і музичним продюсером Йосипом Пригожиним та російським олігархом і колишнім сенатором Фархадом Ахмедовим.

Зауважу, це не просто великий бізнесмен. Це людина, що перебуває під західними санкціями як одна з найбільших платників податків у нафтогазовому секторі Росії. У перекладі простою мовою: це один із головних спонсорів війни проти України. Тож найменше, що Захід міг зробити, це заблокувати його активи та обмежити його активність поза Росією.

І ось, через рік повномасштабної війни він телефонує своєму другану та пропагандисту Пригожину.

Ахмедову стало цікаво, куди рухається Росія: відео

Ахмедов, що перебуває в Баку, дзвонить Пригожину, який набагато частіше буває в Росії і найголовніше – спілкується з оточенням Владіміра Путіна. На думку Ахмедова, він може мати цінну інформацію.

Дивіться відео, як Ахмедов і Пригожин говорять про "міжусобицю":

Мовиться про начальника корпорації "Роснефть" Ігоря Сєчіна, главу "Ростех" Сєргєя Чемезова і ватажка Росгвардії Віктора Золотова. Вони, мовляв, готують змову проти Сєргєя Шойгу, але при цьому всі вони – погані люди, як каже Пригожин.

Питання, яке турбує російські еліти

Далі путінський олігарх переходить до головного питання, яке його цікавить: чи збережеться взагалі ця влада? Чи вже час шукати нову батьківщину і вивозити туди все, що тільки можна вивезти?

Що найбільше цікавить Ахмедова: відео

Пригожин, якого вже рік турбує те саме питання, чи не вперше в житті говорить правду – він не знає. От бідолашний! Як шкода нещасного продюсера, який заробив на продажі своєї любові до батьківщини десятки мільйонів нерублів і не знає де їх тепер сховати.

Далі Пригожин і Ахмедов вперше згадують Путіна: відео

Це була перша згадка Путіна у розмові. Досі на пряму критику "кухонні змовники" не наважувалися – імперська закалка не дозволяла. Вони крили матюками бояр – як це заведено в Росії. Але накришити батон на самого Путіна у перші 5 хвилин розмови сміливості не вистачило. Тому вони вирішують ще трохи про всяк випадок попринюхуватися один до одного і поки в усьому звинувачують якихось колективних "їх".

Але якщо комусь за підсумками прослуханої розмови здається, що ці двоє росіян справді подумали, зробили якісь висновки і, можливо, навіть стали заклятими лібералами, які порвуть за демократію, свободу та міжнародне право – ви помиляєтесь. Їхні претензії до власної держави полягають зовсім в іншому.

Чим насправді незадоволені росіяни: відео

Тобто проблема не в тому, що Росія напала на суверенну державу. Проблема в тому, що її не вдалося захопити.

Олігарх та пропагандист обурюються невдачами Росії: відео

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Історичний момент

Тут відбувається дивовижне: Пригожин сам виправляється і уточнює, що не його (Путіна – 24 Канал) загнали, а він сам себе загнав. Щойно на ваших очах стався історичний злам: еліти почали кришити батон не так на якихось умовних "всіх", а саме на Путіна.

При цьому розумові здібності продюсера та мільярдера поки не дозволяють їм усвідомити, що вони так само несуть відповідальність за те, що відбувається, як і Путін і його ближнє коло. Тому Пригожин з Ахмедовим зливаються в екстазі колективної ненависті та щирої образи.

Дивіться відео про "українську помилку" на думку росіян:

Продюсер Пригожин має на увазі, що Росії після того, як вона напала на Україну, потрібно було й надалі намагатися загравати із західними демократіями та власними масами, а не скочуватися у 1937 рік. Тоді б росіяни не виїжджали з країни, маси, що залишилися, не зубожіли б і продовжували нести нормальні гроші артистам Пригожина. Як раніше.

Ось це і є помилка путінської Росії! А військова агресія, масові вбивства, зґвалтування, ракетний терор – це невеликий побічний ефект реальних проблем великого продюсера.

Цинізм від російських еліт: відео

Тобто зараз вони нічого такого не роблять? Чи роблять, але щодо українців, а це не рахується? Ось це і є Росія – піраміда байдужості:

Путіну начхати на Пригожина з Ахмедовим;

Пригожину з Ахмедовим начхати на російські маси;

російським масам начхати на життя інших людей, яких вбивають за їхні гроші. Конкретно зараз – на життя українців.

Але ось яка штука: українцям не начхати на свої життя. Тож у цю схему під назвою "росія" прямо зараз вносяться корективи. Вже незабаром абсолютно вся Росія буде по-справжньому стурбована долею українців. Адже саме від рішень держави-переможця залежатиме доля країни-капітулянта чи того, що залишиться від неї.

І ось тут настає кульмінація. Пригожин та Ахмедов видають сакраментальні репліки, які вже увійшли в історію!

Путін поховав російський народ: відео

Він поховав народ! Як багато у цій фразі! Наскільки точною вона є за своїм градусом і драматизму. Але є два моменти, які потрібно уточнити:

по-перше, російський народ неможливо поховати тому, що російського народу немає. Росія – це імперія, де є так звана титульна нація і поневолені нею народи. Спільного у них немає;

по-друге, Путін – це плоть від плоті Росія. Так само як і Пригожин з Ахмедовим, так само як і всі росіяни, які підтримують імперію грошима, словами чи бездіяльністю.

Все це – ланки одного ланцюга. Все це – і є імперія. І ось її вони всі й поховали. Росія, як форма соціально-політичного устрою, припинить своє існування вже найближчими місяцями. Не лише тому, що Україна завдасть їй нищівної поразки у війні та знищить її армію. Ні! Річ у тому, що зараз ані в Росії, ані будь-де у світі не залишилося жодної групи людей, яким би реально потрібна була Росія в таких межах і в такому вигляді.

До теми Who is Mr Putin?

Стара імперська звичка, яка нікому не потрібна

Дайте відповідь собі на запитання: для чого потрібно, щоб російською мовою говорили від Калінінграда до Владивостока? Навіщо потрібно вивішувати один і той самий прапор у татарській Казані та в чеченському Грозному? Заради чого?

Все це не більше ніж стара імперська звичка, яку видають за найменше зло. Насправді ж єдине, до чого привела ця ідея, – це вбивства та утиски від Калінінграда до Владивостока, від Сирії до Центральноафриканської республіки.

Найважливіше станом на зараз – після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у світі не залишилося жодної групи людей, яка б змогла утримати Росію в такому форматі. Ну хто зможе? Путін? Він от-от програє війну та сяде на нари. Можливо, навіжений терорист Гіркін? Як не крути, його підтримують лише диванні патріоти, які в реальності ні на що не здатні. А може, якась опозиція, якій навіщось дуже потрібен і Грозний, і Владикавказ, і Махачкала? Так це буде такий самий Путін, але вже без грошей та силового апарату.

Ні, на цьому місці й після всіх подій, що відбуваються, може існувати тільки аполітичне об'єднання, яке функціонуватиме в ім'я спокути власних злочинів і в ім'я загальнолюдських цінностей. Воно точно не буде пов'язане з ідеєю об'єднання заради об'єднання.

Ви скажете: але хіба вдасться нинішнім росіянам щиро покаятися та припинити творити зло? А їх ніхто не питатиме – хочуть – не хочуть, можуть – не можуть. У німців після перемоги над ними у Другій світовій ніхто не питав. Не питатимуть і в росіян. Однак світ має бути морально готовим до цього.

А як же Китай? Китай зробить все, щоб Росія збереглася як більш-менш цілісна держава, а при владі на тих територіях залишалися неадекватні та слабкі імперці, яких підтримуватиме й контролюватиме виключно Пекін. Москва натомість здаватиме Пекіну залишки своїх ресурсів і таким чином посилюватиме Китай та інші тоталітарні країни.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: