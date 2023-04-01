Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив американський політолог Раміс Юнус. За його словами, це ослаблює російську машину пропаганди та показує реальний стан справ у військово-політичному керівництві Росії.

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Запис "злили" спецслужби

Юнус зазначив, що це створило для керівництва та спецслужб Росії складну ситуацію. Вони не можуть сказати, що це правда чи неправда. Те та інше – погано для них. Якщо сказати, що це неправда, то росіяни зажадають доказів.

Якщо це не фейк, то це показує стан російського політичного керівництва. Про це сьогодні говорять не тільки на Заході. Сьогодні про це стало відомо всім росіянам, які користуються інтернетом,

– сказав він.

Політолог зі США переконаний, що розмову оприлюднили або спецслужби країн Заходу, або українські. "Злив" запису розмови Пригожина та Ахмедова шкодить російській пропаганді.

"Хтось ослаблює машину пропаганди і показує реальний стан справ у російському політичному керівництві, у найближчому оточенні Путіна. Люди, які все життя його підтримували. Один з них – доларовий мільярдер. Інший – один із пропагандистів, який займався цим з 2014 року", – зауважив Юнус.

Юнус про "злив" розмови Пригожина та Ахмедова: дивіться відео

Що робитимуть спецслужби Росії

Раміс Юнус підкреслив, що ця ситуація є сигналом для всього світу про те, що відбувається всередині російського керівництва. На думку політолога, спецслужби Росії будуть проводити певні репресії.

"Найближчим часом варто чекати певних репресій. Не тільки масових по країні, але й у силових структурах, щоб не з’явився варіант для внутрішнього перевороту. Але сам факт говорить про те, що не все так спокійно у Росії", – додав він.

Запис розмови Пригожина та Ахмедова: що відомо