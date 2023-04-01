Такое мнение в эфире 24 Канала выразил американский политолог Рамис Юнус. По его словам, это ослабляет российскую машину пропаганды и показывает реальное положение в военно-политическом руководстве России.

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Запись "слили" спецслужбы

Юнус отметил, что это создало сложную ситуацию для руководства и спецслужб России. Они не могут сказать, что это правда или неправда. То и другое – плохо для них. Если сказать, что это неправда, то россияне потребуют доказательств.

Если это не фейк, это показывает состояние российского политического руководства. Об этом сегодня говорят не только на Западе. Сегодня об этом стало известно всем россиянам, которые пользуются интернетом,

– сказал он.

Политолог из США убежден, что разговор обнародовали либо спецслужбы стран Запада, либо украинские. "Слив" записи разговора Пригожина и Ахмедова вредит российской пропаганде.

"Кто-то ослабляет машину пропаганды и показывает реальное положение дел в российском политическом руководстве, в ближайшем окружении Путина. Люди, которые всю жизнь его поддерживали. Один из них – долларовый миллиардер. Другой – один из пропагандистов, который занимался этим с 2014 года", – заметил Юнус.

Юнус о "сливе" разговора Пригожина и Ахмедова: смотрите видео

Что будут делать спецслужбы России

Рамис Юнус подчеркнул, что эта ситуация является сигналом для всего мира о происходящем внутри российского руководства. По мнению политолога, спецслужбы России будут проводить определенные репрессии.

"В ближайшее время следует ждать определенных репрессий. Не только массовых по стране, но и в силовых структурах, чтобы не появился вариант для внутреннего переворота. Но сам факт говорит о том, что не все так спокойно в России", – добавил он.

Запись разговора Пригожина и Ахмедова: что известно