Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что российский диктатор снова якобы соглашается на инициативу о перемирии на 30 дней. Но сразу же начинает набрасывать различные дополнительные требования.

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Трамп довольно интересно себя ведет

По мнению Дымова, Трамп сейчас в определенном смысле оправдывается из-за действий Путина. Пока похоже на то, что российский диктатор не хочет его слушаться.

Трампу не очень приятно. Он начинает оправдываться. Говорит, что то, что он не дал Украине оружие, не повлияло на ситуацию на Курщине. Рассказывает какой-то бред, что будет просить Путина "выпустить военных из окружения". Он до сих пор пытается придумать виртуальные отмазки, чтобы показать, какой он крутой и как к нему прислушивается Путин,

– подчеркнул Дымов.

Трампу важно выглядеть человеком, который контролирует ситуацию и выходит из нее победителем. Если Путин продолжит изворачиваться относительно прекращения войны, то президент США вполне может пойти на более жесткие шаги.

Трамп явно не захочет проигрыша, как это произошло в Афганистане. Поэтому он будет вынужден делать выводы. Речь идет не только о санкциях. А о жестком принуждении Путина к миру,

– сказал Дымов.

Добавим, по данным СМИ, Путин будет требовать, чтобы США и союзники прекратили поставки оружия для Украины минимум на 30 дней в обмен на временное перемирие.