Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что такой формат съемки используется не в первый раз. Связан он с определенными предосторожностями и недоверчивостью Владимира Путина.

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Новая стадия паранойи

"Все, что делает Путин в последние дни, – переговаривается с администрацией Дональда Трампа. Он вместо телефона использует телевизор", – подчеркнула Романова.

Путина уже достаточно давно, по ее словам, снимают непрофессионалы, а именно – сотрудники президентской охраны. Только им он доверяет, в отличие от телеоператоров, даже проверенным.

С точки зрения телевизионщика, очень странно расположена камера, выставлен свет, происходит съемка. Видно, что эти люди – непрофессионалы. Поэтому мы с вами видим новую стадию паранойи,

– отметила она.

К слову. Владимир Путин записал странное интервью, сидя в темной машине, которое было снято непрофессиональным оператором. Он говорил о переговорах, а также о якобы "нелегитимности" украинской власти. Из-за нее, по словам диктатора, возникает вопрос относительно "окончательного подписания документов" по результатам возможных переговоров.

Также, по ее мнению, это демонстрация всему миру, что компетенции не важны. Однако при этом придумываются какие-то "спецэффекты", и люди якобы "впервые" придумали, что кино можно снимать в машине. В то же время Путину на это наплевать.

Для него, как отметила глава фонда "Русь сидящая", важно что-то передать Трампу. Есть "подставка под микрофон" и он в нее говорит: "Дональд, я хочу тебе сказать, что "у меня сейчас есть такая вот концепция, что ты на это скажешь?". Далее выходит Госсекретарь США Марко Рубио и говорит на это, что, мол, "мы думаем вот так".

Таким образом происходит "общение", которое меняется каждый день. И конечно уже хочется сказать: "Ну позвоните вы уже друг другу",

– отметила Ольга Романова.

Напомним, что политолог Александр Морозов прокомментировал интервью Путина в машине и его высказывания относительно "нелегитимности" президентства Зеленского. По мнению Морозова, неважно как Путин "перекручивает тему нелегитимности", ведь он так делал и раньше в период между 2014 и 2022 годами. Кремлю было выгодно постоянно подчеркивать то, что якобы "режим в Киеве нелегитимный".