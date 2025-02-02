Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью пропагандисту кремлевского телеканала "Россия" Павлу Зарубину. По его словам, республиканец якобы "быстро наведет порядок" в Европе, а ее лидеры "станут у ноги хозяина".

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Путин цинично высказался о Европе

Российский пропагандист спросил диктатора о том, как изменятся отношения между США и европейскими лидерами после возвращения Трампа к власти.

Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок быстро, это произойдет быстро, скоро. Все они станут у ноги хозяина, нежно помахивая хвостиком. Все станет на свои места,

– заявил кремлевский глава.

Также он в очередной раз повторил традиционный для кремлевской пропаганды нарратив о "несамостоятельности" Европы, утверждая, что во времена Джо Байдена лидеры ЕС "с удовольствием выполняли любые приказы" Вашингтона.

Они любили Байдена, а Трамп – другой. Он имеет свой взгляд на вещи,

– выдал Путин.

Так он намекнул на якобы выгодные для России взгляды Трампа.

Далее диктатор начал ностальгировать по "старым добрым временам", когда в Европе еще были политики, которые ему нравились. В частности, он вспомнил покойного французского президента Жака Ширака, который, по его словам, "считал Украину частью России" и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который сейчас работает в "Роснефти".

Там люди без образования, которые занимаются не своим делом,

– не сдержался в оскорблениях Путин.

Отдельно диктатор пожаловался, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцима.