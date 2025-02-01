Однако российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом предположил, что Трамп и Путин, вероятно, еще не общались. Если бы их разговор состоялся, то они прежде всего обсуждали бы, где и когда могли бы встретиться.

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Это очень сильная лесть

"Не исключаю, что Путин пытался позвонить и выразить соболезнования (по авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне 29 января – 24 Канал), потому что он сейчас любым способом пытается "облизывать" Трампа", – сказал оппозиционный журналист.

Путин, по его мнению, очень заинтересован во встрече с Трампом, потому что его мечта – создание аналога конференции в Тегеране 1943-го или в Ялте 1945-го. Тогда договаривались втроем победители Второй мировой войны – Сталин, Черчилль и Рузвельт и делили послевоенный мир. Путин мечтает создать такую же картинку.

Понятно, что никакой аналогии здесь быть не может потому, что Путин никого не победил. Трамп – тоже, кроме того, что выиграл выборы. Однако Путину очень хочется создать иллюзию, что они сидят с Трампом и режут на ломтики глобус,

– подчеркнул оппозиционер.

Обратите внимание! Во время конференции по авиакатастрофе в Вашингтоне у Дональда Трампа спросили, уже говорил ли он с Путиным по трагедии, которая произошла 29 января. На что президент США ответил: "Я не говорил, нет... Не об этом".

Поэтому глава Кремля говорит Трампу комплименты, рассказывает, что если бы у него "не украли выборы" и он стал президентом в 2021 году, то войны в Украине не было бы. Это, по мнению Яковенко, очень сильная лесть, которая затрагивает глубины сознания Трампа. Это то, что он очень хочет услышать.

Путин делает это для того, чтобы Трамп с ним встретился и чтобы подготовить благоприятную почву для разговора. Путин, как отметил журналист, очень хочет этого и надеется, что сможет уговорить Трампа как-то решить вопрос Украины без Украины.

Думаю, что у Путина будет очень большое разочарование, ведь Трамп прекрасно понимает, что договариваться нужно по крайней мере с участием и с решающей ролью Украины в этих переговорах,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Отметим, что политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что разговор Трампа и Путина мог состояться еще примерно 10 ноября 2024 года – после победы республиканца на президентских выборах. По словам Шейтельмана, Трамп уже второй раз ответил на вопрос о возможном общении с Путиным. На этот раз он сказал, что говорил не об авиакатастрофе. А месяц назад он на вопрос о возможном разговоре с Путиным отметил: "Нет, не в последнее время". По мнению политтехнолога, Трамп мог общаться с главой Кремля после разговора с Владимиром Зеленским.