Факт телефонного разговора в Кремле поспешили отрицать. Но как рассказал 24 Каналу полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм, словам "рупора Путина" Дмитрия Пескова никогда не стоит верить.

Смотрите также Америка шокирована․ Кому Трамп отдает ключевые должности в США и как они относятся к Украине

Что Трамп мог сказать Путину

Во время разговора американский политик, вероятно, указал Путину на военное присутствие американских войск в Европе и призвал его не идти на эскалацию в войне. Хотя Песков такое общение опроверг, но, по мнению офицера британской разведки, звонок между президентами или между их командами все-таки был.

Я подозреваю, что команда Трампа пригрозила Владимиру Путину. Он уже угрожал ХАМАС и другим организациям по всему миру. Предполагаю, что как только Трамп станет президентом и примет присягу, то начнет принимать решительные меры,

– заметил Филипп Ингрэм.

Еще один факт, который подтверждает серьезный разговор – это реакция Кремля. Сразу после сообщений о звонке, российское государственное телевидение начало транслировать обнаженные фотографии Мелании Трамп со времен, когда она еще была моделью.

С точки зрения офицера разведки, я предполагаю, что это угроза Путина для Трампа. Он хочет сказать, чтобы Трамп был осторожным со словами, потому что, возможно, Россия также имеет чем его опорочить,

– добавил Филипп Ингрэм.

Поэтому определенная форма телефонного разговора точно была, но неизвестно или непосредственно между президентами, или между их командами. Несмотря на это, становится понятно, что Путин не собирается прислушиваться к предостережениям Трампа. Даже если он начнет свое президентство по продвижению темы переговоров, маловероятно, что россияне на это согласятся.

"Я подозреваю, что Дональд Трамп может использовать скрытую угрозу, которую он сделал, и позволить Украине очень сильно ударить по России несколько раз, чтобы заставить их вернуться за стол переговоров. Это будет очень интересное время", – предположил полковник военной разведки Великобритании.

Как теперь изменится поведение Путина

"Я не сомневаюсь, что Путин почувствовал себя униженным. Он и его команда сделали все возможное, чтобы Дональд Трамп попал в Белый дом, хотя демократы потерпели неудачу и справились без них. Думаю, Путин чувствовал, что имеет определенные отношения с Трампом, но он воспринял формулировку о том, что США имеют много возможностей в Европе как прямую угрозу. Это должно было его обеспокоить", – подчеркнул Филипп Ингрэм.

Поэтому мы увидели ответ Путина – публикацию откровенных фотографий жены американского президента. Так он стремится сделать конфликт личным. Это не просто российский стиль, а метод работы российской разведки, который выглядит довольно жалко.

"Россия уже не занимает прежние позиции на мировой арене. Эта страна стала крупнейшим изгоем в мире. Есть международные ордера на арест Путина и тех, кто работает на его режим. Даже когда закончится война, последствия будут ощущаться еще очень долго", – подытожил полковник военной разведки Великобритании в отставке.