Нужно меньше говорить о необходимости разговора между Трампом и Путиным, потому что это нужно России. Об этом 24 Каналу заявил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Нет смысла думать о том, был ли разговор господина Трампа с Путиным. Потому что субъектность Трампа гораздо выше, безусловно. Если они будут нуждаться в какой-то коммуникации с Путиным, то будут говорить об этом официально. На сегодня официальных заявлений от Трампа еще нет", – подчеркнул он.

Россия не может инициировать разговоры

Михаил Подоляк отметил, что в России видят, как быстро перестраивается конструкция власти в США, их консолидированные действия. То есть нет того раскола, внутреннего конфликта, на который очень надеялись в Кремле. Продолжается подготовка к переходу власти к Дональду Трампу. Республиканец и люди из его окружения начинают глубоко проникать, в частности, в вопрос войны в Украине.

Россия понимает, что не будет инициировать, проводить разговоры в том или ином формате, который выгоден Путину. Любые телефонные разговоры, в частности, с Трампом, будут идти по сценарию, в этом случае, США. Там будут совсем другие акценты, темы для обсуждения,

– объяснил чиновник.

На сегодня действует администрация Джо Байдена. Трамп только формирует свою администрацию, еще нет ключевых назначений, он только получает брифинги от разведки США, чтобы четко понимать, что такое современная Россия, какими мотивами руководствуется Путин. Все постепенно формируется. Поэтому ожидать, что будут какие-то прорывные разговоры и говорить об этом – лишнее.

Украина работает над тем, чтобы максимально выстраивать быстрые коммуникации с потенциальной администрацией Трампа. В США продолжаются выборы. В частности, там переформатирован Сенат, продолжается определенная борьба за Палату представителей. Поэтому стоит учитывать новую политическую реальность Штатов.

Команда Дональда Трампа должна получить четкое понимание, что это за война, что нельзя идти на условия России, что есть накопленный опыт успешной войны против России. Использование оружия, которое является приоритетным в армии США, на сегодня показывает, что можно наносить разрушительные удары вглубь России. Нужно подчеркивать, что можно и нужно переносить войну на территорию России.

Нужно меньше говорить о необходимости разговора Трамп – Путин, какой-то коммуникации. Потому что это нужно самой России. Москва продолжает настаивать, что она якобы является глобальным игроком, что все хотят пообщаться с Путиным, что он все еще влияет на определенные процессы, но это не так. На самом деле можно и нужно жестко влиять на кремлевского диктатора. Поэтому только Трамп может там быть заинтересованным или не заинтересованным в разговоре и инициировать его.