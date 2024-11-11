Потрібно менше говорити про необхідність розмови між Трампом та Путіним, тому що це потрібно Росії. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Немає сенсу думати про те, чи була розмова пана Трампа з Путіним. Тому що суб'єктність Трампа набагато вища, безумовно. Якщо вони будуть потребувати якоїсь комунікації з Путіним, то будуть говорити про це офіційно. На сьогодні офіційних заяв від Трампа ще немає", – підкреслив він.

Росія не може ініціювати розмови

Михайло Подоляк зазначив, що у Росії бачать, як швидко перебудовується конструкція влади у США, їхні консолідовані дії. Тобто немає того розколу, внутрішнього конфлікту, на який дуже сподівалися у Кремлі. Триває підготовка до переходу влади до Дональда Трампа. Республіканець та люди з його оточення починають глибоко проникати, зокрема, у питання війни в Україні.

Росія розуміє, що не буде ініціювати, проводити розмови у тому чи іншому форматі, який вигідний Путіну. Будь-які телефонні розмови, зокрема, з Трампом, будуть йти по сценарію, у цьому випадку, США. Там будуть зовсім інші акценти, теми для обговорення,

– пояснив посадовець.

На сьогодні діє адміністрація Джо Байдена. Трамп тільки формує свою адміністрацію, ще немає ключових призначень, він лише отримує брифінги від розвідки США, щоб чітко розуміти, що таке сучасна Росія, якими мотивами керується Путін. Усе поступово формується. Тому очікувати, що будуть якісь проривні розмови та говорити про це – зайве.

Україна працює над тим, щоб максимально вибудовувати швидкі комунікації з потенційною адміністрацією Трампа. У США продовжуються вибори. Зокрема, там переформатований Сенат, триває певна боротьба за Палату представників. Тому варто враховувати нову політичну реальність Штатів.

Команда Дональда Трампа повинна отримати чітке розуміння, що це за війна, що не можна йти на умови Росії, що є накопичений досвід успішної війни проти Росії. Використання зброї, яка є пріоритетною в армії США, на сьогодні показує, що можна завдавати руйнівних ударів вглиб Росії. Потрібно наголошувати, що можна і потрібно переносити війну на територію Росії.

Потрібно менше говорити про необхідність розмови Трамп – Путін, якоїсь комунікації. Тому що це потрібно самій Росії. Москва продовжує наполягати, що вона нібито є глобальним гравцем, що всі хочуть поспілкуватися з Путіним, що він все ще впливає на певні процеси, але це не так. Насправді можна та потрібно жорстко впливати на кремлівського диктатора. Тому лише Трамп може там бути зацікавленим чи не зацікавленим у розмові та ініціювати її.