Зеленский провел встречу со Штайнмайером в видеоформате: детали разговора президентов
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Глава государства Владимир Зеленский 17 января пообщался с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Разговор проходил в видеоформате.
По информации Офиса Президента, переговоры состоялись в день 31-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Германией
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Зеленский побеседовал со Штайнмайером
Президент отметил, что Украина ценит:
- принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии,
- весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.
В ходе встречи в формате видеоконференции Зеленский и Штайнмайер обсудили:
- ситуацию на фронте,
- необходимость наращивания оборонной поддержки Украины,
- дипломатический процесс реализации украинской формулы мира
Спасибо за всестороннюю помощь Германии украинцам. За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии, которые приютили украинцев в этот трудный период,
– подчеркнул глава государства.
Смотрите фото с переговоров Зеленского и Штайнмайера / Фото Офиса Президента
В Офисе Президента сообщили, что Зеленский подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте. В контексте подготовки встречи министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" он акцентировал внимание на необходимости наращивания оборонной поддержки Украины для последующего освобождения оккупированных территорий.
"Полагаемся на лидерскую роль Германии в имплементации нашей формулы мира", – подчеркнул глава государства.
Также Зеленский отметил:
- помощь Германии в усилении противовоздушной обороны Украины системой IRIS-T, которая очень хорошо показала себя в защите неба и спасении людей,
- решение о предоставлении Украине ЗРК Patriot и боевых машин пехоты Marder.
Президент добавил, что помощь партнеров для стабилизации работы украинской энергосистемы очень важна. Также он высоко оценил помощь Германии по линии межрегионального и междугороднего взаимодействия.
"Наш патронат над украинско-немецкой сетью муниципалитетов дает свои результаты. Видим это из объемов взаимодействия между городами наших государств", – отметил Зеленский.
Отдельно украинский лидер поблагодарил германскую сторону за решение Бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Во время разговора лидеры также выразили надежду на скорейшее возвращение мира на украинскую землю.
"Мы должны совместно приближать этот момент. И я думаю, что у нас есть все шансы в этом году получить долгожданный мир и победу здравого смысла над агрессией", – подытожил президент.Обратите внимание! США начали расширенную боевую подготовку украинских военных в Германии. Учения пройдут около 500 военнослужащих.