Зеленский провел встречу со Штайнмайером в видеоформате: детали разговора президентов

Глава государства Владимир Зеленский 17 января пообщался с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Разговор проходил в видеоформате.

По информации Офиса Президента, переговоры состоялись в день 31-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Германией

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Зеленский побеседовал со Штайнмайером

Президент отметил, что Украина ценит:

принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии,

весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.

В ходе встречи в формате видеоконференции Зеленский и Штайнмайер обсудили:

ситуацию на фронте,

необходимость наращивания оборонной поддержки Украины,

дипломатический процесс реализации украинской формулы мира

Спасибо за всестороннюю помощь Германии украинцам. За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии, которые приютили украинцев в этот трудный период,

– подчеркнул глава государства.

Смотрите фото с переговоров Зеленского и Штайнмайера / Фото Офиса Президента

В Офисе Президента сообщили, что Зеленский подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте. В контексте подготовки встречи министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" он акцентировал внимание на необходимости наращивания оборонной поддержки Украины для последующего освобождения оккупированных территорий.

"Полагаемся на лидерскую роль Германии в имплементации нашей формулы мира", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский отметил:

помощь Германии в усилении противовоздушной обороны Украины системой IRIS-T, которая очень хорошо показала себя в защите неба и спасении людей,

решение о предоставлении Украине ЗРК Patriot и боевых машин пехоты Marder.

Президент добавил, что помощь партнеров для стабилизации работы украинской энергосистемы очень важна. Также он высоко оценил помощь Германии по линии межрегионального и междугороднего взаимодействия.

"Наш патронат над украинско-немецкой сетью муниципалитетов дает свои результаты. Видим это из объемов взаимодействия между городами наших государств", – отметил Зеленский.

Отдельно украинский лидер поблагодарил германскую сторону за решение Бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Во время разговора лидеры также выразили надежду на скорейшее возвращение мира на украинскую землю.

"Мы должны совместно приближать этот момент. И я думаю, что у нас есть все шансы в этом году получить долгожданный мир и победу здравого смысла над агрессией", – подытожил президент.