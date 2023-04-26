Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, у специального представителя Китая для консультаций по урегулированию "конфликта" будет достаточно широкий спектр функциональных обязанностей.

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Главная тема разговора лидеров

В первый раз с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Высокопоставленные должностные лица говорили около часа о возможном взаимодействии для установления мира в Украине и развитии китайско-украинских отношений.

Разговор прогнозировали еще раньше – после визита Си Цзиньпина в Москву.

После встречи с Путиным Зеленскому нужно было звонить с каким-то результатом договоренности. Скорее всего, Путин не принял неофициальный мирный план Китая. А если не было результата разговора с Путиным – не о чем было говорить с Зеленским,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Впрочем, если Китай позиционирует себя как миротворца в процессе завершения войны, он не может разговаривать только с одной стороной. Тем более если Владимир Путин не пошел на его предложения, Си Цзиньпин, вероятно, решил повлиять на ситуацию с другой стороны.

Речь идет и о назначении в Украине спецпредставителя Китая. По мнению Тизензаузена, это и могло стать главной темой разговора с Зеленским.

"Китай будет участвовать в мирном процессе и для этого предложил представителя, который будет транслировать их видение. В последнее время официальные китайские послы в странах Европы выражают противоположные заявления по Крыму и Украине. Вероятно, спецпредставитель и должен транслировать единую позицию Пекина", – подчеркнул политтехнолог.

Обязанности спецпредставителя

Специальный представитель Соединенных Штатов Курт Волкер в переговорах по Украине был достаточно серьезно вовлечен во внутренние процессы и официально транслировал политику Госдепа США. Это может касаться и его будущего китайскому коллеге.

"Еще непонятно, когда именно назначат спецпредставителя. Но думаю, что его функционал будет широк", – подчеркнул политтехнолог.

Важно! После разговора с лидером КНР Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китае.

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Россия выгодна Китаю в состоянии войны

Борис Тизенгаузен также отметил, что Россия, которая закончит войну или проиграет, не выгодна Китаю, потому что теряется много рычагов влияния на Москву. В частности, говорится о переговорной, миротворческой позиции Пекина, которую Си Цзиньпинь успешно "продавал" миру.

Си Цзиньпин максимально извлекает выгоду из того состояния, в котором сейчас есть глобальная политика и из войны в Украине соответственно. Утратив западные рынки, Россия заменяла их восточными. Причем совсем не с теми ценами, по которым раньше Россия продавала свои энергоресурсы и не только,

– подчеркнул Тизенгаузен.

В ответ Пекин навязывает Москве еще одну обязанность – покупать китайские товары в огромных масштабах. Если бы Россия вдруг завершила войну в любом виде, тогда с нее могли бы снять санкции, возвращение определенных европейских рынков и т.д.

"Для Китая Россия под санкциями, которая находится в состоянии войны, для которой закрыты многие рынки, очень выгодна. Поэтому утешать себя иллюзиями, что Китай заинтересован в завершении война в ближайшее время тоже нельзя", – подчеркнул Тизенгаузен.

Кроме того, в последнее время в Китай приезжали европейские лидеры, обсуждая не только политические, но и бизнес-вопросы. Китай умело использует свою позицию, чтобы рассорить Европейский Союз с Соединенными Штатами. Это, в частности, можно проследить по последним заявлениям президента Франции Еммануеля Макрона.

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