После вероятного разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина Китай не сможет представлять интересы нейтральных стран. Об этом 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян.

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Важность разговора Зеленского и Си Цзиньпина

20 – 22 марта после того, как Си Цзиньпин приехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным начала появляться информация о возможном разговоре лидера КНР с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в ОП ожидают разговора в ближайшее время.

По словам Олега Саакяна, украинская внешняя политика становится проактивнее.

Иногда она немного "показывает зубы", иногда – показывает слабые стороны, ведь, конечно, они еще есть. Но все-таки она уже не занимает позицию "притвориться мертвой, чтобы никто нас не трогал",

– отметил политолог.

Для Украины нужно, хоть и не критично, получить звонок Китая. Это важно по нескольким причинам, которые приводит политолог:

Китай не "соскочит с крючка" нейтральной стороны в русско-украинской войне;

нейтральной стороны в русско-украинской войне; это уменьшает пространство для маневра Китая, если он подкрепляет свой образ посредника;

для маневра Китая, если он подкрепляет свой образ посредника; отрицательно "повышает цену", если Китай захочет помочь России военным образом;

уменьшает пространство для маневра в том, чтобы поставить Запад "на растяжку" между Тайванем и Украиной.

Вероятно, поэтому, по мнению Саакяна, Зеленский на пресс-конференции ответил на вопросы китайской журналистки, подчеркнув, что ждет звонок Си Цзиньпина для обсуждения "мирного плана". Такая позиция, добавил политолог, выгодна Украине как ресурс для общения с западными партнерами. Они также заинтересованы в том, чтобы у Китая снизилась возможность маневра.

Китай станет стороной конфликта

Китай же не заинтересован в том, чтобы брать "мертворожденный" сценарий, который нужен был исключительно для того, чтобы отпозиционироваться от России и США и играть на третьих рынках. Имеется в виду на глобальном Юге, сплачивая страны, которые хотят оставаться нейтральными и не принимать сторону России или Соединенных Штатов.

"По населению – это самая большая часть мира, экономически и военно – нет, но по количеству людей – да. Если Китай сейчас входит в этот переговорный процесс, то он понижается в статусе как глобальный игрок, который хочет говорить над "председателем" Украины, США" и России, и опускается в разговор с Киевом", – объяснил Саакян.

В этом случае, добавляет политолог, Пекин становится посредником между Россией и Украиной и берет на себя определенные имиджевые обязательства.

Звонок Зеленскому – это больше, чем просто поговорить. Несмотря на то, о чем именно будут говорить. Они могут просто поднять трубку, поздороваться и сразу положить трубку,

– подчеркнул Олег Саакян.

Даже в таком случае Китай не сможет быть голосом нейтральных стран, потому что станет стороной конфликта.

Вероятный разговор Си Цзиньпина и Зеленского: что известно