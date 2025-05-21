Зеленский провел разговор с Рютте: политики обсудили переговоры с Россией

В среду, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Одной из тем стали переговоры с Россией о прекращении огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.

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О чем говорили Зеленский и Рютте

По словам Владимира Зеленского, во время разговора с Марком Рютте они обсудили актуальную ситуацию, совместные следующие шаги и необходимость давления на Россию.

Поделился деталями контактов с партнерами. Рассказал, какие форматы и площадки рассматриваем для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня,

– добавил президент Украины.

Политики обсудили также санкции, которые, по словам Зеленского, реально смогут повлиять на Россию. Президент подчеркнул важность скоординированных решений, ведь только при таком условии санкции будут работать.

Без давления на Москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают,

– говорится в публикации Владимира Зеленского.

Президент Украины и Генеральный секретарь НАТО отдельно обсудили сотрудничество на уровне Альянса, подготовку следующих встреч и договорились оставаться в контакте.

К слову, в июне этого года 32 страны, входящие в НАТО, встретятся на саммите Альянса в Гааге. Лидеры государств-участников обсудят в том числе и дальнейшую военную поддержку Украины.