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Разговор Порошенко с Путиным: в Кремле рассказали важные детали

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В Кремле прокомментировали разговор Порошенко и Путина
В Кремле прокомментировали разговор Порошенко и Путина / Коллаж 24 Канала

Телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся по инициативе украинской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров двух президентов.

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Отмечается, что во время разговора были обсуждены вопросы урегулирования ситуации в Украине, с учетом июньской встречи министров иностранных дел в "Нормандском формате".

С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мероприятий" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и "нормандской четверки",
– отметили в Кремле.

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на оккупированном Донбассе, а также ростом количества жертв среди мирного населения.

"Возбуждена также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, заключенных в Украине, а украинских – в России", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили вопросы реализации предложения России о введении миротворческой миссии ООН в Украине для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с Путиным, во время которого призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также украинский лидер подчеркнул важность выполнения Москвой минских договоренностей и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Владимир Путин Петр Порошенко Нормандский формат Миротворческий контингент Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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