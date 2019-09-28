Разговор Зеленского и Трампа: что американцы вырезали из разговора

Известно, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский говорили полчаса, однако на бумаге разговор длился всего пять страниц крупным шрифтом, что очень мало. В общем, американцы точно что-то вырезали из этой беседы.

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" сказал, что история эта началась с жалобы какого-то американского разведчика на то, что Трамп сделал иностранному лидеру противозаконное обещание. Разведчик узнал об этом, потому пожаловался в надзорный орган и об этом узнали журналисты.

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"Так вот, в тексте разговора, который предоставил Белый дом, нету никакого обещания со стороны Трампа. Проще говоря, там нет самого главного компонента. Нет того, из-за чего все вообще началось", – отметил Яковина.

Журналист отметил, что разведчик в своей жалобе говорил, что Трамп, как минимум, восемь раз просил Зеленского начать расследование против Байдена. В тексте из Белого дома Байден и его сын вместе упомянуты лишь пять раз, а просьба – так совсем одна.



Джо Байден

"Смотрите: мы знаем, каких кусков нет в стенограмме, сделанной американцами. Но мы же знаем, где эти куски есть. А есть в городе Киеве, где разговор двух президентов тоже записывался", – добавил Яковина.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом, где видно, что Трамп сказал, что "было бы хорошо", если бы Зеленский изучил дело Джо Байдена.