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      Розмова Зеленського і Трампа: що американці вирізали з розмови

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      Володимир Зеленський та Дональд Трамп
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп / 5.ua

      Відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський говорили півгодини, проте на папері розмова тривала всього п'ять сторінок великим шрифтом, що є дуже мало. Загалом, американці точно щось вирізали з цієї бесіди.

      Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумний мир" сказав, що історія ця почалася зі скарги якогось американського розвідника на те, що Трамп зробив іноземному лідеру протизаконну обіцянку. Розвідник дізнався про це, тому поскаржився в наглядовий орган й про це дізналися журналісти.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      "Так ось, в тексті розмови, який надав Білий дім, нема ніякої обіцянки з боку Трампа. Простіше кажучи, там немає найголовнішого компонента. Нема того, через що все взагалі почалося", – зауважив Яковина.

      Журналіст зазначив, що розвідник у своїй скарзі говорив, що Трамп, як мінімум, вісім разів просив Зеленського почати розслідування проти Байдена. У тексті з Білого дому Байден і його син разом згадані лише п'ять разів, а прохання – так зовсім одна.

      Джо Байден
      Джо Байден

      "Дивіться: ми знаємо, яких шматків немає в стенограмі, зробленої американцями. Але ми ж знаємо, де ці шматки є. А є в місті Києві, де розмова двох президентів теж записувався", – додав Яковина.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир":

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом, де видно, що Трамп сказав, що "було б добре", якби Зеленський вивчив справу Джо Байдена.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Джозеф Байден Дональд Трамп Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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