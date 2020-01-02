Разгромить на фронте не можем: Казарин рассказал, как победить Россию

Пока Россия не будет разгромлена на фронте, дипломатическим образом ее победить в одностороннем порядке невозможно. И разгромить ее на фронте мы также не можем. Поэтому это история об активной обороне.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 каналу высказал журналист и телеведущий Павел Казарин.

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Он подчеркнул, что мы должны продвигать украинскую идентичность на Восток и отстраивать ее в таких городах как Харьков, Одесса, Мариуполь. Понимать, что вдоль линии фронта там живут наши жители, и мы должны предоставлять им возможность быть украинцами.

Мы должны заниматься экспортом Украины внутри Украины. Мы должны заниматься украинизацией нашей страны,

– подчеркнул он.

И добавил, что вместе мы должны предоставлять жителям оккупированных территорий присоединяться к нам. В частности предоставлять абитуриентам оттуда право поступать в украинские вузы.

Журналист отметил: если человек в возрасте с 17 до 22 лет учится в Киеве, Львове или Тернополе, то находиться внутри украинской идентичности. Поэтому будет отличаться от того круга, в котором жил на Донбассе, в Донецке или Луганске.

"Мы должны прилагать усилия, чтобы вектор их миграции был направлен к нашей стране. Но надо избавиться от мысли, что мы можем вернуть эти территории на наших условиях, если этого не хочет агрессор. Потому что их судьба, к сожалению, решается не в Киеве, а в Москве", – подытожил Казарин.

Смотрите видео полного интервью с Павлом Казариным: