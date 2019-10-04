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      Политическая наивность может дорого стоить Украине, – Казарин

      12 Читати новину українською
      Павел Казарин
      Павел Казарин / novilidery.com

      Благодаря американской системе мы узнали содержание разговора Трампа и Зеленского. Но мы никогда не узнаем содержания разговора Зеленского и Коломойского или о чем, например, говорил украинский президент со своим российским коллегой.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" выразил журналист Павел Казарин.

      Интересно! Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      Он отметил Владимир Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее".

      Что известно о скандальном телефонном разговоре между Зеленским и Трампом
      25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      По мнению журналиста, вся эта история со стенограммой доказывает одну простую вещь: во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого много составляющих международной политики оказываются в новинку.

      И который теперь вынужден постфактум смягчать эффект от собственных заявлений в адрес европейских политиков. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться,
      – отметил Казарин.

      Кроме этого, автор видеоблога подчеркнул: сторонники Владимира Зеленского убеждают, что у него благие намерения. Шельмуют тех, кто подвергает его критике. Заранее записывают скептиков в "порохоботы" и готовы отчаянно поддерживать любой его шаг.

      "Проблема лишь в том, что благие намерения, помноженные на беспрецедентный уровень власти и политическую наивность – достаточно гремучее смесь. Тем более, что собеседниками украинского президента следующие пять лет будут люди, которые привыкли решать подобные уравнения в свою пользу", – подытожил он.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Грани правды" Павла Казарина за 4 октября 2019

       

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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