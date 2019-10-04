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      Політична наївність може дорого коштувати Україні, – Казарін

      806 Читать новость на русском
      Павло Казарін
      Павло Казарін / novilidery.com

      Завдяки американській системі ми дізналися зміст розмови Трампа і Зеленського. Але ми ніколи не дізнаємося змісту розмови Зеленського і Коломойського чи про що, наприклад, розмовляв український президент зі своїм російським колегою.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

      Цікаво! Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      Він зазначив: Володимир Зеленський може сказати, що подібні розмови і не повинні бути публічними. Що дипломатія любить закриті двері, тому що "геополітика та інше".

      Що відомо про скандальну телефонну розмову між Зеленським та Трампом25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      На думку журналіста, вся ця історія зі стенограмою доводить одну просту річ: на чолі української держави сьогодні виявився аматор, для якого багато складових міжнародної політики виявляються в новинку.

      І який тепер змушений постфактум пом'якшувати ефект від власних заяв на адресу європейських політиків. Та якщо західні партнери можуть цю наївність пробачити, то російська сторона цілком може нею скористатися,
      – наголосив Казарін.

      Крім цього, автор відеоблогу підкреслив: прихильники Володимира Зеленського переконують, що у нього благі наміри. Шельмують тих, хто піддає його критиці. Заздалегідь записують скептиків в "порохоботи" і готові відчайдушно підтримувати будь-який його крок.

      "Проблема лише в тому, що благі наміри, помножені на безпрецедентний рівень влади і політичну наївність – досить гримуче рівняння. Тим більше, що співрозмовниками українського президента наступні п'ять років будуть люди, які звикли вирішувати подібні рівняння на свою користь", – підсумував він.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 4 жовтня 2019

       

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини політики Володимир Зеленський Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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