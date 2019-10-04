Політична наївність може дорого коштувати Україні, – Казарін

Завдяки американській системі ми дізналися зміст розмови Трампа і Зеленського. Але ми ніколи не дізнаємося змісту розмови Зеленського і Коломойського чи про що, наприклад, розмовляв український президент зі своїм російським колегою.

Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

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Він зазначив: Володимир Зеленський може сказати, що подібні розмови і не повинні бути публічними. Що дипломатія любить закриті двері, тому що "геополітика та інше".

Що відомо про скандальну телефонну розмову між Зеленським та Трампом25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

На думку журналіста, вся ця історія зі стенограмою доводить одну просту річ: на чолі української держави сьогодні виявився аматор, для якого багато складових міжнародної політики виявляються в новинку.

І який тепер змушений постфактум пом'якшувати ефект від власних заяв на адресу європейських політиків. Та якщо західні партнери можуть цю наївність пробачити, то російська сторона цілком може нею скористатися,

– наголосив Казарін.

Крім цього, автор відеоблогу підкреслив: прихильники Володимира Зеленського переконують, що у нього благі наміри. Шельмують тих, хто піддає його критиці. Заздалегідь записують скептиків в "порохоботи" і готові відчайдушно підтримувати будь-який його крок.

"Проблема лише в тому, що благі наміри, помножені на безпрецедентний рівень влади і політичну наївність – досить гримуче рівняння. Тим більше, що співрозмовниками українського президента наступні п'ять років будуть люди, які звикли вирішувати подібні рівняння на свою користь", – підсумував він.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 4 жовтня 2019