Россия может воспользоваться наивностью Зеленского

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского – это история о том, каких разговоров мы не услышим. Ее публикация дала публицистический хлеб не одному десятку журналистов по обе стороны океана. Но пока в США спорят о перспективах импичмента для президента, Украине впору задуматься о другом.

Реакция Владимира Зеленского на сам факт публикации стенограммы – более чем красноречивая. Оказывается, он был уверен, что американцы опубликуют лишь "свою" часть разговора.

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А еще – что "некоторые разговоры между президентами не должны публиковаться", ибо "геополитика и прочее". И в этот момент я думаю о том, что понятия не имею, о чем говорит по телефону президент моей страны.

Что известно об телефонном разговоре Трампа и ЗеленскогоВ июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".



К делу причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп находится внутри сложной системы сдержек и противовесов. В его стране с избытком хватает институциональных предохранителей. Он вынужден считаться с конгрессом, сенатом, СМИ, разведкой, правоохранительными органами и оппозицией.

Над его карьерой всегда нависает "дамоклов меч" в виде угрозы импичмента. И потому он – самый эксцентричный президент самого сильного государства на планете – все равно скован в своих поступках.



Американский президент Дональд Трамп

Его украинский собеседник может искренне посочувствовать своему американскому коллеге. Потому что Владимиру Зеленскому нет смысла переживать обо всем этом.

Его эксцентрику внутри страны сегодня не сдерживает никто и ничто и потому он волен совершать любые действия. А главное – ему не приходится за них отчитываться. Например, он может встречаться с олигархом Игорем Коломойским.

Телеканал которого, по большому счету, сделал его президентские амбиции реальностью. Тем самым Игорем Коломойским, который не скрывает своих амбиций получить от государства компенсации за действия предыдущей власти.

А когда журналисты просят предоставить стенограмму этой встречи – в Офисе президента им отвечают, что никаких записей не велось. Возможно, именно в этом и состоит разница между тем, как устроены два государства.



Команда Зеленского встретилась с Коломойским

Любая демократия – это история про отрезанный уголок у сим-карты. Та самая "защита от дурака", которая не позволяет неправильным образом вставить ее в телефон. В США эта система продолжает существовать, в Украине – нет.

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Благодаря американской системе мы узнали содержание разговора Трампа и Зеленского. Но мы никогда не узнаем содержания разговора Зеленского и Коломойского. А еще мы никогда не узнаем содержания разговоров украинского президента со своим российским коллегой.

Владимир Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь.

Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. И который теперь вынужден постфактум смягчать эффект от собственных заявлений в адрес европейских политиков.

Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться. Сторонники Владимира Зеленского раз за разом повторяют о том, что у него благие намерения. Шельмуют тех, кто подвергает его критике.

Заранее записывают скептиков в "порохоботы" и готовы отчаянно поддерживать любой его шаг. Им простительно. В конце концов, нет смысла обсуждать недостатки чьей-то сердечной зазнобы в тот момент, пока у влюбленных продолжается "конфетно-букетный" период.

Проблема лишь в том, что благие намерения, помноженные на беспрецедентный уровень власти и политическую наивность – это довольно гремучее уравнение.

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Тем более, что собеседниками украинского президента на протяжении следующих пяти лет будут люди, которые привыкли решать подобные уравнения в свою пользу. А благодаря тому, что у украинской сим-карты никто не удосужился отрезать уголок, мы узнаем об этом последними.