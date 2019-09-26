Переговоры между лидерами стран не должны публиковаться, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя содержание разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что такие телефонные разговоры не должны быть обнародованы.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает "Общественное".

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Иногда такие вещи, такие звонки и разговоры между президентами независимых стран, они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и так далее, но я не боюсь этого,

– заявил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что не давал личного согласия на публикацию стенограммы разговора с Трампом. Он отметил, что по его мнению США должно было опубликовать свою часть разговора.

В то же время Трамп в среду заявил, что не опубликовал бы стенограмму разговора с Зеленским, если бы в Киеве были против этого.

Мы поговорили с Украиной об этом. Майк Помпео звонил своему коллеге. Если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите",

– сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 сентября.

Встреча Трампа и Зеленского произошла на фоне скандала, который возник из-за телефонный разговор президентов 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского: вроде Трамп просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

После разговора с Трампом Зеленский также сказал, что к нормандскому формату США пока не будет присоединятся.

Скандальный разговор – детали и возможные последствия:О факте разговора узнал американский разведчик – он сразу же получила огромный резонанс среди американских политиков и в СМИ. В частности, демократы продолжают утверждать, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Трамп, по их словам, добивается открытия дела в отношении сына Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа . Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США.