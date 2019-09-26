Переговори між лідерами країн не повинні публікуватися, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський коментуючи зміст розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що такі телефонні розмови не повинні бути оприлюднені.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, повідомляє "Громадське".

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Іноді такі речі, такі дзвінки та розмови між президентами незалежних країн, вони не повинні публікуватися. Тому що, ви знаєте, є геополітика, якісь плани і таке інше, але я не боюся цього,

– заявив Зеленський.

Разом з тим він наголосив, що не давав особистої згоди на публікацію стенограми розмови з Трампом. Він зазначив, що на його думку США мало опублікувати свою частину розмови.

Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 25 вересня.

Зустріч Трампа та Зеленського відбулася на тлі скандалу , який виник через телефонну розмову президентів 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського: начебто Трамп просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Після розмови з Трампом Зеленський також сказав, що до нормандського формату США наразі не доєднаються.

Скандальна розмова – деталі та можливі наслідки:Про факт розмови дізнався американський розвідник – вона одразу ж отримала величезний розголос серед американських політиків та у ЗМІ. Зокрема, демократи продовжують стверджувати, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Трамп, за їхніми словами, домагається відкриття справи щодо сина Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США.