Розгромити на фронті не можемо: Казарін пояснив, як перемогти Росію

Поки Росія не розгромлена на фронті, дипломатичним чином її перемогти в односторонньому порядку неможливо. Та розгромити її на фронті ми також не можемо. Тому це історія про активну оборону.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу висловив журналіст та телеведучий Павло Казарін.

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Він підкреслив, що ми повинні просувати українську ідентичність на Схід та відбудовувати її у таких містах як Харків, Одеса, Маріуполь. Розуміти, що вздовж лінії фронту там живуть наші мешканці й ми повинні надавати їм можливість бути українцями.

Ми повинні займатися експортом України всередині України. Ми повинні займатися українізацією нашої країни,

– наголосив він.

Й додав, що водночас ми повинні надавати мешканцям окупованих територій можливість приєднуватися до нас. Зокрема надавати абітурієнтам звідти право вступати до українських вишів.

Журналіст зазначив: якщо людина у віці з 17 до 22 років навчатиметься в Києві, Львові чи Тернополі, то перебуватиме всередині української ідентичності. Тому відрізнятиметься від того кола, в якому мешкала на Донбасі, в Донецьку чи Луганську.

"Ми повинні докладати зусиль, щоб вектор їх міграції був спрямований до нашої країни. Але треба позбутися думки, що ми можемо повернути ці території на наших умовах, якщо цього не хоче агресор. Тому що їх доля, на жаль, вирішується не в Києві, а в Москві", – підсумував Казарін.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Павлом Казаріним: