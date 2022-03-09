Разгромленные многоэтажки: показали ужасающие последствия обстрелов в Харькове

Российские орки пытаются сравнить Харьков с землей. Они продолжают цинично обстреливать жилые кварталы.

Россияне не справляются с военными объектами и ВСУ. Поэтому избрали беззащитную цель – мирных людей и их дома.

Кстати В Харькове за 8 марта по железной дороге вывезли 30 тысяч человек

В сети показали фото разрушенных многоэтажек на улице Деревянко. В домах выбиты окна, внутри – груды осколков, кое-где разрушены стены.

Последствия обстрелов Харькова / Фото с телеграма "Труха Харьков":

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