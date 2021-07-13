Например, в городе Кошице дождь и град длился около 20 минут. Ливень затопил дороги, а ураган вырвал деревья. На одной из улиц на землю летели металлические листы с крыши.
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Затопило даже села
На Пряшевщине затопило некоторые села, особенно в северо-восточном районе региона. В селе Ленартов вода залила 15 частных домов. На место срочно выезжали спасатели.
Огромный град / Фото Mukachevo.net
Град в Словакии / Фото Mukachevo.net
Почему возникла непогода
Метеорологи выделяют причину такой непогоды. Они считают, что бури являются следствием сильной жары в течение последнего месяца.
Разрушенные дома в Словакии / Фото Mukachevo.net
Подтопленные села / Фото Mukachevo.net
Непогода на Закарпатье
Недавно Закарпатье накрыла мощная непогода. В регионе тоже был сильный дождь и ветер. Подтопило автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей.
Больше всего пострадали поселок Ясиня и села Лазещина, Богдан, Луги.