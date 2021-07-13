Наприклад, у місті Кошиці дощ та град тривав близько 20 хвилин. Злива затопила дороги, а буревій зірвав дерева. На одній з вулиць на землю летіли металеві листи з даху.

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Затопило навіть села

На Пряшівщині затопило деякі села, особливо у північно-східному районі регіону. У селі Ленартов вода залила 15 приватних будинків. На місце терміново виїжджали рятувальники.



Величезний град / Фото Mukachevo.net



Град у Словаччині / Фото Mukachevo.net

Чому виникла негода

Метеорологи виділяють причину такої негоди. Вони вважають, що бурі є наслідком сильної спеки протягом останнього місяця.



Зруйновані будинки у Словаччині / Фото Mukachevo.net



Підтоплені села / Фото Mukachevo.net

Негода на Закарпатті