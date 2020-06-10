"Новая почта" с 3 июня изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях. В частности, изменения касаются длины пересылаемых грузов.

Пресс-служба "Новой почты" объяснила, что новый раздел должен оптимизировать логистику, ускорить дальнейшую сортировку отправлений и ускорить доставку.

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Что изменится в размерах посылок "Новой почты"

Теперь максимальная длина груза достигнет 120 сантиметров, а не 150, как было раньше.

Для того, чтобы отправить груз, длиной 125 сантиметров, нужно будет искать ближайшее грузовое отделение.

Там будут приниматься грузы длиной до 300 сантиметров и высотой до 170.

Отделение "Новой почты" бывают нескольких типов:

грузовые (до 1000 или 1100 килограммов),

почтовые (в основном до 30 килограммов, но бывают отделения с ограничениями в 15 и 5 кг),

почтоматы (пункты самообслуживания с фактическим весом до 30 килограммов).

По словам представителей компании, нововведения будут способствовать тому, что грузы и посылки будут приезжать к адресату целыми и невредимыми.

Как "Новая почта" работает во время карантина в Украине?

Служба доставки "Новая почта" работает в штатном режиме. В отделениях не избежать очередей, но посылку можно отправить или получить как и всегда. Также клиентам предлагают воспользоваться сервисом доставки, почти не контактируя с людьми.



Ввели сервис самообслуживания или курьерский сбор. Руководство сервиса сообщило об установлении почтоматов, которыми можно пользоваться и не контактировать с работниками "Новой почты".