"Нова пошта" з 3 червня змінила правила допустимих розмірів посилок, які приймаються в поштових відділеннях. Зокрема, зміни стосуються довжини вантажів, які пересилаються.

Пресслужба "Нової пошти" пояснила, що новий розподіл повинен оптимізувати логістику, прискорити подальше сортування відправлень і прискорити доставку.

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Що зміниться в розмірах посилок "Нової пошти"

Відтепер максимальна довжина вантажу сягатиме 120 сантиметрів , а не 150, як було раніше.

, а не 150, як було раніше. Для того, щоб відправити вантаж, довжиною 125 сантиметрів, потрібно буде шукати найближче вантажне відділення.

Там прийматимуться вантажі довжиною до 300 сантиметрів і висотою до 170.

Відділення "Нової пошти" бувають декількох типів:

вантажні (до 1000 чи 1100 кілограмів),

поштові (в основному до 30 кілограмів, але бувають відділення з обмеженнями в 15 і 5 кілограмів),

поштомати (пункти самообслуговування з фактичною вагою до 30 кілограмів).

За словами представників компанії, нововведення сприятимуть тому, що вантажі і посилки приїжджатимуть до адресата цілими і неушкодженими.

Як "Нова пошта" працює під час карантину в Україні? Служба доставки "Нова пошта" працює у штатному режимі. У відділеннях не уникнути черг, але посилку можна відправити або отримати як і завжди. Також клієнтам пропонують скористатися сервісом доставки, майже не контактуючи з людьми.



Запровадили сервіс самообслуговування або кур'єрський збір. Керівництво сервісу повідомило про встановлення поштоматів, якими також можна користуватися й не контактувати з працівниками "Нової пошти".