Об этом он сказал в интервью The Telegraph, пишет 24 Канал.

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Размещение европейских миротворцев на границе Украины

Я не думаю, что мы должны отправлять боевые войска (в Украину – 24 Канал), чтобы бороться с русскими. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут контролировать границу и помогать украинцам. Я не представляю, что такая европейская операция могла бы состояться без британцев,

– сказал Джонсон.

По мнению бывшего главы британского правительства, западные страны должны четко определить, какие гарантии безопасности будут предложены Украине в рамках любого мирного соглашения, чтобы Россия не могла просто перевооружиться и снова осуществить нападение через несколько лет.

Указывается, что одним из вариантов может быть вступление Украины в Североатлантический альянс, однако многие страны-члены НАТО обеспокоены из-за ускорения рассмотрения заявки Украины на присоединение к блоку.

Зато, если войска стран НАТО обеспечат безопасность в рамках миротворческих сил ООН на территории Украины вдоль возможной будущей линии прекращения огня, это обеспечит защиту, подобную статье 5, без необходимости прямого вмешательства Альянса.

Нападение на войска НАТО, даже если они действуют в составе сил ООН, вероятно, приведет к применению статьи 5, указывается в публикации.

Мы должны четко определить, какие именно гарантии безопасности мы считаем необходимыми. Единственное, что действительно работает, это гарантии НАТО по статье 5, которые поддерживают мир в Европе в течение 80 лет. Именно поэтому страны Балтии являются членами НАТО. Именно поэтому поляки, венгры, чехи, финны и шведы сейчас в НАТО,

– высказался Джонсон.

Политик добавил, что все эти страны, кроме Швеции, имеют "прямые травматические воспоминания о российском вторжении, и теперь они есть и у Украины".

"Пройдя через эту бойню, эту отвратительную жестокость, которая длится уже так долго, единственным долгосрочным решением является предоставление Украине этой защиты", – отметил экс-премьер Великобритании.

Он считает, что Великобритания несет "моральную ответственность" за Украину, ведь вместе с ядерными державами – Россией и США – подписала Будапештский меморандум 1994 года. Политик отметил, что это равнозначно "сотрудничеству" с Россией и означает, что Лондон обязан прийти на помощь Украине сейчас.

"Мы сотрудничали с россиянами в 1994 году и лишили украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от ужаса того, что происходит сейчас. Если бы они (украинцы – 24 Канал) сохранили ядерное сдерживание, их бы сейчас не убивал Путин. Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их тяжелое положение", – резюмировал бывший британский премьер.