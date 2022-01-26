Министр обороны отметил, что также необходимо обеспечить бойцов оружием, одеждой, средствами индивидуальной связи и бронезащиты. Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства 26 января.

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Алексей Резинков указал, что говорится о развертывании 176 воинских частей. По его словам, остаются вопросы о состоянии помещений, подключении к коммуникациям, обеспечении транспортом.

К слову, если говорить о батальонах, то должны быть:

помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва;

рабочие места;

помещения для хранения оружия;

места для транспорта

На 25 января 80 подразделений уже размещены, заключены около 23 договоров аренды имущественных комплексов. Сумма нужд на обустройство всех мест дислокации составляет 2 миллиарда 772 миллиона гривен,

– объяснил министр.

Он добавил, что в феврале запланированы учения по региональному принципу с участием представителей органов власти местного самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие с ВСУ.

Формирование теробороны в Украине

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Именно этот документ и предусматривает формирование сил территориальной обороны. Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Сил теробороны бригадного генерала Юрия Галушкина.

Уже с субботы 15 января украинские подразделения территориальной обороны получили оружие.

Чтобы присоединиться, необходимо обратиться в своем военкомате к офицеру теробороны.

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